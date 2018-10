Ana Pinho: “A proposta é tornar o BNA útil para os inquilinos”

Ana Pinho reconhece que a proposta do PS para o BNA é pegar no que já existe e dar-lhe uma nova roupagem, mas com a novidade de servir também a inquilinos. Se será mais célere, é coisa que ainda terá de se esperar para ver, depois de regulamentado. Para já, os despejos demoram em média seis meses.