Segundo a Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco foi reeleita com "a maior votação de sempre" em atos eleitorais do órgão, "triplicando o número de votantes em relação às últimas eleições", em 2015."Esta é uma vitória dos enfermeiros. Com esta votação, os enfermeiros quiseram mostrar que são eles que mandam na sua casa e que não fogem às suas responsabilidades", disse Ana Rita Cavaco, citada no comunicado.