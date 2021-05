André Moz Caldas: “Queremos que seja afastada a nuvem negra” sobre as fundações

André Moz Caldas, que como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros tem a pasta das fundações, admite que há uma “nuvem negra” sobre as fundações e que é preciso credibilizar “o conjunto do sistema”.

