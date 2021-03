André Silva anuncia saída da vida política. Deixa liderança do PAN e cargo de deputado em junho

André Silva, líder do PAN, anunciou a sua saída da vida política partidária e parlamentar numa carta aos filiados do partido, que tornou pública na sua página do Facebook.

Na missiva, o deputado adianta que o seu afastamento terá lugar a partir de junho, data do próximo Congresso do partido.

"Volvidos vários anos de intenso trabalho e de uma magnífica experiência cívica e pessoal, decidi não me recandidatar aos órgãos nacionais do partido", escreve na carta publicada na rede social, este domingo.

André Silva, que foi pai há cinco meses, justifica a sua decisão com a necessidade de equilibrar a sua vida pessoal com a vida profissional, e com a crença de que as pessoas não devem "eternizar-se nos cargos".

"Abdiquei de muito a nível pessoal para me dedicar à missão de afirmar e fazer crescer o partido, relegando todos os outros aspectos da minha vida. Chegou a hora de mudar. Tendo sido pai há 5 meses, considero que devo apanhar o comboio da paternidade para materializar valores que considero essenciais nas esferas privada e pública", escreve o deputado.

Além de pretender equilibrar a vida pessoal e familiar com a vida profissional, André Silva afirma ter "a forte convicção de que numa democracia saudável as pessoas não devem eternizar-se nos cargos, devendo dar oportunidade a outras. Ou seja, como muitos sabem, defendo a limitação de todos os mandatos políticos, sejam eles partidários ou em órgãos de poder institucional".

"Consequentemente, decidi não me recandidatar a um novo mandato na Comissão Política Nacional, deixando todos os cargos de direcção partidária. Vou-me embora tendo presente o patamar de notoriedade atingido pelo partido, bem como as aptidões de acção política e de disputa eleitoral autónoma que adquiriu nos últimos anos", continua.

Além de deixar as suas funções no PAN, André Silva informa que decidiu também renunciar ao mandato de deputado à Assembleia da República, com efeito a partir de junho.

"Regressarei à minha condição de filiado de base e continuarei a dar a este nosso colectivo partidário o contributo que estiver ao meu alcance e que entender ser desejável e relevante ao partido e à sociedade. A minha saída não abala a confiança que tenho no PAN enquanto colectivo partidário, nem deve abalar a vossa", conclui.

Partilho a carta que enviei esta tarde aos filiados e companheiros de causas do PAN sobre a minha decisão de saída da... Publicado por André Silva em Domingo, 14 de março de 2021