11:18

BE quer exclusividade dos deputados

Para acabar com a transumância entre política/governos e privados, Catarina Martins insiste na necessidade de criar regimes de exclusividade para os deputados e também de instituir "períodos de nojo" que criem um espaço temporal entre o exercício de cargos políticos e a ida para privados que operem nos setores anteriormente tutelados.



Já Assunção Cristas considera que esta não é uma prioridade para o CDS e rejeita a ideia de que, na antecâmara de legislativas, todos os partidos surjam sempre com propostas de reforma dos sistemas político e eleitoral, realçando que no programa centrista não existem propostas nessa área.



O primeiro-ministro mostrou-se em sintonia com Cristas, considerando que as pessoas estarão seguramente mais preocupadas com questões como emprego e economia, porém notou estar no debate para responder ao que lhe perguntarem.



O presidente do PSD não retirou o foco do tema e assumiu conviver "mal com este afastamento completo entre as pessoas que estão na política e o eleitorado". Refutou depois as acusações dirigidas por Catarina Martins ao PS e ao PSD elencando exemplos de promiscuidade no exercício de funções políticas: "se há coisa com que eu não estou feito é com nenhum interesse instalado, se há coisa com que me atacam é por afrontar os poderes instalados, é das principais coisas que me move na política."



Na opinião de Jerónimo de Sousa o PCP tem a solução para esse problema e passa por pagar aos políticos o equivalente ao que recebiam fora da vida política. O líder comunista lembrou que aufere o salário de operário metalúrgico.