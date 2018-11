Angola deverá ter uma recessão económica de 4% este ano

"2018 está a ser um ano de declínio económico duro, de 6% no primeiro semestre, e olhando para as exportações petrolíferas programadas até final do ano, o PIB petrolífero deverá cair 8 a 9% este ano, e o PIB não petrolífero já caiu 5% nos primeiros seis meses; um aumento da produção da economia não petrolífera no segundo semestre acima da média, mas alcançável, ainda assim faria com que o PIB caísse cerca de 4% no conjunto do ano", escreve o departamento de estudos económicos do Banco de Fomento Angola (BFA), que antecipa que a recessão em Angola deve rondar os 4% este ano e que só em 2019 a economia deve estagnar ou recuperar ligeiramente.

De acordo com uma análise à presidência de João Lourenço e às perspectivas económicas do país, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas liderados por José Miguel Cerdeira escrevem que "a principal conclusão do primeiro ano de mandato é que, apesar de um cenário muito desafiante, o Governo de João Lourenço teve um desempenho relativamente bom até agora, ao mesmo tempo que embarcava numa viagem reformista".