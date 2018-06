Angola pede adesão à Commonwealth

Angola vai pedir a adesão à Commonwealth, a comunidade que junta os países de língua inglesa. Esta decisão foi anunciada pelo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.



Na sua conta de Twitter, Boris Johnson deu assim conta do facto. "É esplêndido que Angola se queira junta à família da Commonwealth. Saudamos o empenho do Presidente Lourenço em fazer reformas, no combate à corrupção e na melhoria dos direitos humanos. Esperamos saudá-lo brevemente no Reino Unido".

Splendid that Angola wants to join the Commonwealth family. V much welcome President Lourenço’s commitment to long-term reform, tackling corruption and improving human rights. Hope to welcome him to UK soon. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 5 de junho de 2018



Numa entrevista concedida à Euronews, no âmbito da sua visita a França, João Lourenço já tinha admitido esta possibilidade. "A exemplo do que se passa com Moçambique, que está ali encravado entre países anglófonos e acabou por aderir à Commonwealth, também Angola está cercada, não por países lusófonos, mas por países francófonos e anglófonos. Portanto, não se admirem que estejamos a pedir agora a adesão à francofonia e que daqui a uns dias estejamos a pedir também a adesão à Commonwealth".



Moçambique, de expressão portuguesa, e o Ruanda, antiga colónia belga, são para já os dois únicos países membros da Commowealth que não foram antigas colónias do Reino Unido.



Angola é um dos Estados-membros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e esta opção deve ser vista como uma forma de diversificar as suas parcerias, depois do esfriamento das relações com Portugal, em resultado do chamado caso Manuel Vicente.



O antigo vice-presidente de Angola foi acusado pela justiça portuguesa da prática do crime de corrupção, o que colocou a diplomacia numa situação de "mosquitos por corda". Em Maio, o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por decidir transferir o processo para Angola, o que desanuviou as relações bilaterais, abrindo espaço para que o primeiro-ministro, António Costa, possa visitar o país.



Na referida entrevista, o chefe de Estado angolano assinalou essa circunstância. "As relações com Portugal vão bem. Estamos ansiosos em receber o primeiro-ministro, António Costa, em Luanda. A nível dos ministros das Relações Exteriores, os dois países estão a acertar datas, e isso vai acontecer a todo o momento", disse João Lourenço.