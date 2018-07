Angola pede "reflexão futura" sobre futuro da CPLP

O Presidente angolano, João Lourenço, defendeu esta terça-feira que os países lusófonos devem definir um "escopo de colaboração realista" no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e pediu "uma reflexão futura" sobre o futuro da organização.

"Apesar de os nossos países poderem colaborar com outras organizações, é importante que a CPLP defina um escopo de colaboração realista, de modo a não alargar o âmbito da sua acção, devendo sempre agir no estrito respeito das regras internas de funcionamento dos Estados que a integram", afirmou o chefe de Estado angolano, intervindo na abertura da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da organização lusófona, que começou hoje em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.

João Lourenço referiu, por outro lado, que a organização tem "vindo a registar um crescente interesse por parte de muitos países em aderir à CPLP como membros efectivos ou observadores".