Angola prevê produzir 573 milhões de barris de crude em 2019

A produção de petróleo em Angola deverá cifrar-se em 573 milhões de barris no próximo ano, garantindo receitas fiscais para o Estado de 5,158 biliões de kwanzas (14.600 milhões de euros), segundo a previsão do Governo.

De acordo com dados do relatório de fundamentação da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, o Governo estima a exportação de cada barril de crude a um preço médio a 68 dólares, face aos 50 dólares inscritos nas contas de 2018.

Devido à recuperação da cotação do crude no mercado internacional nos últimos meses, o Governo angolano estima fechar o ano de 2018 com uma cotação média de 71,9 dólares por cada barril exportado.