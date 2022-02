Angola sem casos de covid-19 nem óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Angola reportou este domingo, pela primeira vez em quase dois anos, desde o início da pandemia de covid-19 neste país lusófono, zero casos novos e nenhuma morte devido à doença, segundo o boletim epidemiológico das autoridades de saúde.Nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado este domingo, não foram registados novos casos, nem óbitos, e 103 pessoas recuperaram da doença, com idades compreendidas entre 07 e 86 anos.Angola contabiliza atualmente 98.514 casos, dos quais 1.898 resultaram em mortes, 96.377 recuperaram da doença e 239 estão em fase ativa.Encontram-se internados seis doentes, 12 pessoas estão em quarentena institucional e 231 em isolamento domiciliar.Os laboratórios processaram 2.312 amostras PCR, sem casos positivos, com um total acumulado de 1.403.739 amostras e uma taxa de positividade de 7%.