"Ano eleitoral por natureza implica uma espécie de limitação a despesas", diz Marcelo

"Se for menos complicada, significa, em qualquer caso, dois meses, entre a realização de eleições e o haver um Governo já com programa aprovado. Dois meses ou três meses é um quarto, um sexto do ano. Foi isso que eu já apontei como um facto curioso do ano que vem", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado fez esta observação no final de uma cerimónia no Antigo Museu dos Coches, em Lisboa, depois de questionado sobre o facto de a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estimar, com base nos mapas da proposta de Orçamento do Estado para 2019, um défice de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para o próximo ano, e não de 0,2%, como prevê o Governo.