Nos primeiros três meses deste ano, antes do impacto da pandemia se fazer sentir de forma relevante no mercado de trabalho, os salários subiram 2,8%, em termos reais, ou seja, descontando o efeito da variação dos preços. Os dados foram publicados esta quinta-feira, 7 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).A informação serve sobretudo como base de comparação para avaliar o que aí vem. No primeiro trimestre deste ano, a remuneração bruta mensal média por trabalhador subiu 3,2% (sem descontar o efeito da inflação) e mostra que o mercado de trabalho continuava dinâmico.(Notícia em atualização)