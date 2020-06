Ex-CEO da Wirecard detido em Munique já foi libertado. Pagou fiança de 5 milhões

O escândalo da Wirecard conheceu mais um episódio relevante. Markus Braun, que foi demitido do cargo de CEO da companhia alemã na semana passada, foi detido na noite da passada segunda-feira, dia 22 de junho, em Munique, de acordo com a procuradoria da cidade bávara. Contudo, algumas horas depois foi novamente libertado, após pagar uma fiança de 5 milhões de euros e com o compromisso de se apresentar à polícia semanalmente, segundo o Financial Times.

De acordo com a imprensa internacional, o Ministério Público alemão acusava o antigo CEO da Wirecard de inflacionar artificialmente o balanço e as receitas da companhia alemã, com o objetivo de tornar a Wirecard mais atrativa para os investidores.





A detenção de Braun surgiu depois de ontem ter sido notícia que os 1,9 mil milhões de euros que a empresa de processamento de pagamentos tinha registados como ativos, e que a auditora EY tinha dado como desaparecidos, provavelmente nunca existiram.