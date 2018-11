Antigo conselheiro diz que Hillary Clinton vai recandidatar-se em 2020

Hillary Clinton não desistiu da ideia de se tornar na primeira mulher presidente dos Estados Unidos e estará já a preparar a recandidatura à Casa Branca.



É pelo menos esta a convicção de Mark Penn, ex-conselheiro político da antiga senadora que, num artigo de opinião, publicado este domingo no The Wall Street Journal, escreveu que a ex-primeira-dama está a preparar a campanha para 2020 com base na ideia "Hillary 4.0".





No artigo co-assinado com o político Andrew Stein, aquele especialista em sondagens afiança que o objectivo da Hillary passa por reinventar-se enquanto "liberal".





Além de ter perdido a corrida à Casa Branca para Donald Trump em 2016 – apesar de ter conquistado mais cerca de 3 milhões de votos, perdeu no colégio eleitoral -, Clinton já tinha sido derrotada por Barack Obama nas primárias democratas de 2008.