António Costa: “A ideia de bloco central empobrece e fragiliza a democracia”

Não foi a Moddy`s, mas sim o Sócrates que nos colocou no lixo. Para quem está mais distraído, era do PS e actualmente está a ser julgado por corrupção.

Quem fazem os Partidos são as pessoas. As pessoas fazem as lideranças e para ser lider é preciso mostrar confiança para lá chegar. Essa coisa de ser direita esquerda liberal está ultrapassado. As pessoas lutam para terem melhores condições de vida e é por isso que continuam acreditar.

Rogerio

Há 1 dia

Se o PS se encostar aos Liberais dentro e fora do Partido vai-lhe acontecer o que aconteceu aos Partidos Socialistas na Europa - desaparecer. O Bloco Central não só enfraquece a democracia como vai destruir o Partido Socialista a prazo, como sucedeu com a razia na Europa. O Povo português sempre foi maioritáriamente de esquerda e não vai perdoar mais Traições do PS. O PS tem de ser fiel à sua ideologia de esquerda e não ceder aos Liberais dentro e fora do PS. E sobretudo não ceder aos Corruptos dentro e fora do partido. Ser de esquerda num país pobre e desigual como é Portugal é lutar pelo Desenvolvimento igualitário, economico, social, educacional, cultural, territorial, ambiental, etc. Qual é a posição ideológica de António Costa para além da tática partidária ?