António Costa agradece a Artur Neves e não o substitui. Eduardo Cabrita fica com a pasta

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu a Artur Neves pelo trabalho que desenvolveu nas operações da Proteção Civil e adianta que será o Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, que ficará com esta pasta, uma vez que as eleições legislativas estão muito próximas.

"Quero nesta ocasião agradecer a Artur Neves o contributo decisivo para a forma como decorreram e se implementaram as mudanças nas operações de Proteção Civil, especialmente na execução da reforma do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, tendo o seu empenho pessoal sido determinante nos resultados obtidos em 2018 e até ao momento do corrente ano", pode ler-se no comunicado enviado para as redações.

António Costa explica que "tendo em conta o fim próximo da legislatura, o ministro da Administração Interna assegurará as competências até agora cometidas ao Secretário de Estado da Proteção Civil."



O secretário de Estado da Proteção Civil apresentou a sua demissão, no dia em que a Polícia Judiciária realizou uma série de buscas no âmbito de investigações relacionadas com a compra das polémicas golas "inflamáveis". Segundo a CMTV, José Artur Neves foi constituído arguido. O Presidente da República já exonerou o secretário de Estado.