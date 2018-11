António Costa apela para resolução até domingo de todas os problemas do Brexit

O primeiro-ministro português, António Costa, apelou esta quarta-feira em Valladolid, Espanha, a todos os Estados-membros da União Europeia para resolverem até domingo os entraves à aprovação do acordo final do Brexit.

Mário Cruz/Lusa

António Costa falava na conferência final da cimeira ibérica ao lado do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que voltou hoje a reiterar que Madrid mantém a sua intenção de vetar o documento de saída do Reino Unido da União Europeia se até domingo não for modificado a passagem sobre o futuro de Gibraltar, um enclave britânico no sul de Espanha.

"Aquilo que temos de fazer, todos [os Estados-membros], é um grande esforço para que, até domingo, todas as questões essenciais possam ser resolvidas a contento", disse António Costa, acrescentando que seria "uma tragédia" um Brexit "sem acordo, descontrolado e desordenado".

Poucos minutos antes, Pedro Sánchez tinha insistido que, "como está neste momento o acordo", ele não pode ser aceite por Madrid, que assim teria de "exercer a sua capacidade de veto".

António Costa adiantou que "a Espanha deixou desde o início muito claro que a questão de Gibraltar era uma questão central para Madrid".

Pedro Sánchez já tinha ameaçado esta semana com um veto porque quer que, tanto no acordo de saída do Reino Unido como na declaração política para a relação futura, fique explícito que o futuro de Gibraltar será decidido por uma negociação política entre o Reino Unido e a Espanha.

O pequeno enclave de sete quilómetros quadrados com 32.000 habitantes e com fronteira no sul de Espanha é território britânico, mas é reivindicado pelas autoridades espanholas.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 países que permanecerão na União Europeia após o Brexit realizarão um Conselho Europeu extraordinário, no próximo domingo, em que deverão aprovar o esboço preliminar alcançado entre Londres e Bruxelas.