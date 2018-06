António Costa diz que existe "um longo caminho" a percorrer nas negociações do OE2019

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que existe "um longo caminho" a percorrer nas negociações para a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019, mas referiu que o encontro com o Bloco de Esquerda "correu bem".