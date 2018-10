António Costa diz que PSD tem que se "decidir" sobre o que acha do orçamento

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o PSD não pode começar o debate sobre o Orçamento do Estado para 2019 sem "decidir" se considera a proposta "despesista e eleitoralista" ou que é preciso "satisfazer todas as reivindicações".

"Quero dizer à oposição que não pode começar amanhã [segunda-feira] o debate do orçamento sem se decidir sobre o que acha. Porque uns dias ouvimos o PSD a dizer que este orçamento é despesista e eleitoralista e nos outros a dizer que é preciso satisfazer todas as reivindicações que nos são apresentadas aumentando a despesa, baixando os impostos, como se fosse possível reduzir o défice desta forma", defendeu António Costa.

O secretário-geral do PS falava à margem da comemoração do primeiro ano do partido na Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, onde frisou a importância da redução do défice para 0,2%, passando uma mensagem a quem o desvaloriza.