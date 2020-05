António Costa: "É importante que a época desportiva se possa concluir"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou ao Porto Canal que os clubes da I Liga de futebol oferecem "todas as condições" para garantir a segurança dos intervenientes, frisando que o protocolo sanitário está perto de ser concluído.



"Não vai haver público e os clubes da I Liga oferecem todas as condições de organização interna para poderem assegurar a segurança dos seus técnicos e profissionais. Estamos a falar de uma população, quer pela faixa etária, quer pela sua condição de saúde, tem um baixo risco. Todos têm interesse, mais do que todos nós, em preservar a sua própria saúde", disse, em entrevista ao Porto Canal.





"É impossível fazer um jogo de futebol e, independentemente da lotação, dizer que as pessoas estão proibidas de se abraçarem porque as coisas não são assim. Nos concertos a interação é muito distinta daquele que existe num jogo de futebol. Temos de ter em conta a especificidade das coisas e um dos grandes exemplos que Portugal deu, e que muitos países europeus puderam ver, foi que fizemos um estado de emergência sem colocar em causa a nossa democracia", começou por dizer António Costa.





A I Liga, liderada pelo FC Porto com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, foi suspensa em 12 de março devido à pandemia da covid-19.



António Costa explicou que a Direção-Geral da Saúde ainda não validou por completo o protocolo sanitário que permite o retomar da I Liga, mas que tal deve acontecer em breve.



"Está a ser negociado um protocolo sanitário, que ou foi hoje concluído ou que será nos próximos dias. Ontem [quinta-feira] ainda não estava concluído, a Direção-Geral da Saúde ainda não validou a 100% o protocolo sanitário, o que pode ter acontecido durante a tarde e eu não ter dado conta disso ainda", salientou.



O primeiro-ministro referiu que todos estão a trabalhar e que vão ser encontradas "normas de segurança para que a atividade possa decorrer".



"Os jogadores temem e os técnicos temem, serão os primeiros a tomar as cautelas necessárias para não se deixarem contaminar. Se alguém tiver a equipa toda infetada vão perder o jogo por falta de comparência. Todos temos de trabalhar com responsabilidade", acrescentou.



António Costa revelou ainda que a ministra da Saúde, Marta Temido, já falou com o seu homólogo da Alemanha, que vai retomar a Liga de futebol mais cedo que Portugal, para perceber as normas que estão a aplicar.



"É importante que a época desportiva se possa concluir", defendeu.



Sobre a presença dos presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting juntos numa reunião com o Governo, o primeiro-ministro revelou que gostou de ver: "É um excelente exemplo que quando toca a rebate todos se unem para responder ao que é essencial".



Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada na I Liga, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).