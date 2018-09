"Não ficou marcada nenhuma cimeira para Novembro, quando muito pode haver redacções finais de pormenores que sejam necessários acertar, ou uma cerimónia que simbolize a conclusão, mas a negociação e a decisão de haver ou não haver acordo tem de ser tomada em Outubro. Houve progressos reais e por isso decidiu-se decidir [sobre a cimeira] em Outubro", esclareceu.



A questão do 'backstop' (solução de recurso) da fronteira irlandesa é a que mais 'dores de cabeça' tem causado nas negociações entre Bruxelas e Londres, uma vez que a União Europeia recusa estender a todo o território britânico a "proposta excepcional" de incluir a Irlanda do Norte na união aduaneira comunitária.



O Reino Unido vai deixar a União Europeia em 29 de Março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de Junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do 'Brexit'.

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira, 20 de Setembro, que em Outubro tem de haver um acordo final para a saída do Reino Unido da União Europeia, depois de terem sido registados "progressos reais" nas negociações com o Governo de Theresa May."Hoje ficou muito claro que em Outubro tem de haver um acordo final [do 'Brexit'], sem prejuízo de depois poder haver acertos de redacção final. Mas a decisão sobre o acordo tem de ser tomada em Outubro", defendeu.António Costa, que falava em Salzburgo (Áustria) à saída da reunião informal de chefes de Estado e de Governo, negou que tenha ficado agendada uma cimeira extraordinária dedicada ao 'Brexit', desmentindo uma informação que tinha sido confirmada esta manhã pelo chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que ocupa a presidência rotativa da UE.