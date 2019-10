António Costa foi beber café a Almada para cumprir promessa da campanha eleitoral  

"Tinha sido a primeira combinação, se ganhasse as eleições vinha cá tomar um café", referiu António Costa, em declarações aos jornalistas, no Ponto do Café, onde se encontrou com as duas funcionárias a quem fez a promessa, em 24 de setembro.

O primeiro-ministro foi hoje beber café à estação ferroviária de Almada para concretizar uma promessa feita a duas funcionárias na campanha eleitoral, no distrito de Setúbal, afirmando que o que combinou com os portugueses "é para cumprir".

"Tinha sido a primeira combinação, se ganhasse as eleições vinha cá tomar um café", referiu António Costa, em declarações aos jornalistas, no Ponto do Café, onde se encontrou com as duas funcionárias a quem fez a promessa, em 24 de setembro.

"É sobretudo um bom indício de que aquilo que combinamos com os portugueses é para cumprir", sublinhou.

Ainda assim, o primeiro-ministro não foi o único a concretizar promessas, mas também as duas funcionárias, que, nas eleições de 06 de outubro, votaram PS em vez de PSD.





A carregar o vídeo ...