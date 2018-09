Segundo fonte do gabinete de imprensa do STJ, houve ainda dois votos brancos.



A cerimónia de posse de António Joaquim Piçarra, actual juiz conselheiro do STJ e antigo vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, como presidente daquele tribunal superior está marcada para 4 de Outubro.

O juiz conselheiro António Joaquim Piçarra foi eleito esta terça-feira presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sucedendo a António Henriques Gaspar, que deixou o lugar após um mandato de cinco anos.Joaquim Piçarra foi eleito à primeira volta, da votação entre pares, com 34 votos, tendo participado no ato eleitoral a totalidade dos conselheiros do STJ, ou seja, 62 juízes.O segundo candidato mais votado foi Santos Cabral, com 16 votos, seguido de Manuel Pinto Hespanhol, com 10 votos.