António Mendonça Mendes: “Este OE é absolutamente capital para a recuperação do país”

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais defende as alterações ao IRS propostas no Orçamento do Estado (OE), dizendo que é “uma descida transversal” e que “todos os portugueses pagam menos IRS do que pagariam com as regras de 2015.” O país já recuperou do “enorme aumento de impostos”? O que é preciso é “olhar para o futuro” e não para trás, responde.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...