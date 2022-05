António Mendonça: “Teria a tendência a protelar um pouco mais” a subida dos juros

O bastonário da Ordem dos Economistas diz ter as “maiores reservas” sobre a subida das taxas de juro pelo BCE para travar a inflação europeia. António Mendonça lembra a crise de 2008 e 2009 e avisa que subir as taxas de juro nesta altura pode levar a uma recessão da economia. O ex-ministro das Obras Públicas entende que a inflação pode ser temporária e por isso pede mais tempo, e flexibilidade, para avançar com a medida (quando tudo aponta para que os juros subam já este verão).

