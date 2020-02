Anuário In-lex 2020 distribuído com o Negócios esta quinta-feira

A 15.ª edição do anuário das sociedades de advogados de Portugal foi distribuída esta quinta-feira, dia 27 de Fevereiro, com o Negócios.





Na edição de 2020, o In-lex volta a contar nas suas páginas com uma representação de prestadores de serviços jurídicos a empresas que se estende a todo o país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.



As 143 sociedades presentes neste anuário congregam um universo superior a 4.000 advogados, dos quais 837 são sócios. No conjunto, contam com mais de 600 advogados-estagiários e com 364 consultores.



Projecto pioneiro desenvolvido em parceria com o Negócios, o In-lex retrata anualmente o mercado da advocacia organizada em regime societário e está a ser distribuído gratuitamente com a edição em papel do nosso jornal esta quinta-feira.