Terminais de pagamento do Multibanco com funcionamento restabelecido

resolvido e a rede de terminais de pagamento automático estava a ser progressivamente restabelecida.

A rede de terminais de pagamento automático (TPA) da SIBS esteve com problemas desde o final da tarde desta sexta-feira, mas, segundo indicou fonte da gestora da rede ao Correio da Manhã, a situação já está a ser normalizada.O problema, detetado cerca das 18:20 estava, às 20:08,Antes, a SIBS tinha indicado não conseguir prever quando terá a situação resolvida, e questionada sobre se se poderá tratar de um ataque informático, disse que ainda não está em condições de poder avaliar essa hipótese.Em comunicado, emitido anteriormente, a operadora escrevia "confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA, nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação. Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados".(Notícia atualizada com restabelecimento do funcionamento)