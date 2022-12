Após travão, inquilinos vão ser penalizados, diz coordenador da UTAO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de o travão às rendas impedir uma subida elevada (em torno de 8%) no curto prazo, Rui Baleiras avisa que medida terá impacto perverso no futuro. Nos novos contratos, senhorios vão antecipar custos, admite. Isto porque deixaram de confiar no Estado.





Concorda com a opção de antecipar despesa e não atualizar, por exemplo, as pensões em linha com inflação?