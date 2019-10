Aposta num novo corte de juros nos EUA já em outubro dispara

"O fluxo de dados aumentou a hipótese de um corte na taxa em outubro e os mercados estão a antecipar" este movimento, disse Joseph Song, economista sénior no Bank of America, à Bloomberg, acrescentando que "se os dados continuam fracos, podem aumentar os "falcões" a bordo para dar alguma força à economia".





Durante esta semana, o indicador de atividade industrial do país derrapou para 47,8 pontos, um mínimo desde 2009, depois de em agosto já ter caído para abaixo da marca dos 50 pontos, que separa a contração da expansão.



Imediatamente após a divulgação dos dados, Donald Trump teceu novas críticas a Jerome Powell, através do seu Twitter, acusando-o de estar a prejudicar o setor industrial devido ao nível da taxa diretora atual.





As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!