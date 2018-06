Apostas erradas do Governo comprometem reciclagem

Nas contas da associação, analisando os dados disponibilizados pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Portugal já alocou dois terços das verbas, 206 milhões, conseguindo "que o volume estimado de resíduos encaminhados para reciclagem seja de apenas mais 218 mil toneladas/ano, o que equivale a 6% do total dos recicláveis presentes nos resíduos urbanos".

A Zero fala de "más opções políticas nos investimentos públicos na área dos resíduos" e alerta que, quando existem ainda cem milhões de euros das verbas disponíveis até 2020, o país está a investir em actividades que impedem a economia circular, como a incineração de resíduos, exemplificada na central de incineração da ilha de S. Miguel, Açores.