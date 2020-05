App anti-covid: "Eu vou instalar", diz António Costa

As aplicações de telemóvel para avisar os utilizadores de que se cruzaram com alguém com covid-19 são “uma medida de saúde pública” e devem “ser usadas sem dramas”, defende o primeiro-ministro.

"Se e quando existir [uma app anti-covid], eu descarregá-la-ei no meu telemóvel e autorizarei as notificações caso esteja infetado", afirmou o primeiro-ministro esta sexta-feira. António Costa falava durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministro na qual foram tomadas as decisões para a nova fase de desconfinamento.