App da PwC para rastrear covid-19 vai ter versão em português

A aplicação "CoronaManager", desenvolvida pela PwC para rastrear a covid-19, vai ter uma versão em português na próxima semana, anunciou a companhia.



A app da PwC utiliza os dados de localização dos telemóveis dos utilizadores que o autorizarem e envia notificações sobre focos de contágio e outras informações, tal como mostra o vídeo de apresentação da aplicação.





"Todas as organizações estão provavelmente a pensar no que poderão fazer para superar esta crise, para reforçar o que for possível e para dar apoio aos colaboradores, aos clientes e à sociedade, na descoberta de uma forma de voltar à normalidade", diz a PwC, considerando que esta app oferece essa oportundiade.

"No caso da opção white label, a app pode ser adaptada com pouca antecedência aos requisitos das organizações (incluindo serviços add-on) e, com certeza, totalmente incorporada no respetivo brand", refere a PwC, assinalando que as empresas podem depois "tornar a app acessível para download aos seus colaboradores, clientes e público em geral, com efeitos de fidelização do cliente".

Permite também ajudar as entidades governamentais "a rastrear e a interromper cadeias de infeção e, por isso, ajudar diretamente a conter o vírus e a gerir a crise", refere a PwC, dando conta que esta app "cumpre com todos os requisitos do RGPD e que, durante a próxima semana, contará com uma versão em português".