Apreendidas 1.500 peças em ouro e 17 diamantes no Porto. Oito empresas e 22 pessoas arguidas

Mais de 1.500 peças em ouro, 17 diamantes e 140 mil euros foram apreendidos no Porto pela Unidade de Acção Fiscal da GNR e pela Autoridade Tributária, informou este sábado, 20 de Outubro, fonte policial.

O valor global da apreensão é de 327 mil euros, estimou a fonte policial, contactada pela agência Lusa.

A apreensão foi consumada na quinta-feira no âmbito de uma investigação conjunta do Destacamento de Acção Fiscal do Porto da GNR e da Autoridade Tributária, que visou o comércio de metais preciosos, crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, segundo um comunicado policial entretanto emitido.

A acção policial incluiu a realização de 48 buscas e foram constituídas arguidas 22 pessoas e oito empresas.

Além do dinheiro, das 1.500 peças em ouro (pulseiras, brincos, fios, relógios, libras, entre outros) e dos 17 diamantes, apreenderam-se balanças e maquinaria utilizada em ourivesaria.

Apreenderam-se ainda duas armas, 16 munições, 35 telemóveis e 36 computadores.