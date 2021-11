Aprovada prorrogação do voto antecipado para eleitores em confinamento

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o prolongamento do voto antecipado para eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório devido à covid-19. A aprovação da proposta socialista vai permitir que este regime excecional se mantenha durante o ano de 2022, abrangendo as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.A proposta do PS foi aprovada, em votação final global, com a totalidade dos 210 deputados inscritos para votação.Este regime temporário e excecional de exercício de direito de voto foi aprovado em novembro de 2020, permitindo que as presidenciais de janeiro deste ano, que reelegeram Marcelo Rebelo de Sousa para a Presidência da República, e, mais recentemente, as eleições autárquicas de outubro permitissem o voto antecipado para eleitores confinados."Não estando ainda superadas todas as necessidades de prevenção que decorrem da gestão da referida pandemia, e antecipando-se a realização em 2022 de novos atos eleitorais, aconselha a prudência que se mantenha em vigor o regime excecional e temporário então criado", lê-se na proposta socialista agora aprovada.A medida aplica-se a todos os eleitores que estejam em confinamento obrigatório, "no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar", e ainda aos "eleitores residentes em estruturas residenciais e estruturas similares".Para a realização das eleições, "as assembleias de voto das freguesias com um número de eleitores sensivelmente superior a 750 são divididas em secções de voto, de modo a que o número de eleitores seja adequado à realidade geográfica e aos locais de realização do ato eleitoral", procurando-se não ultrapassar esse número.