Argentina: Macri assume responsabilidades e anuncia mais salários e menos impostos

Após dois dias turbulentos para a bolsa, juros da dívida e peso da Argentina, o presidente Mauricio Macri anunciou uma viragem no seu programa económico no que é uma última tentativa para vencer as presidenciais de outubro. O plano económico resume-se em mais rendimentos e menos impostos, mas assenta também em medidas conjunturais como é exemplo o pagamento de um bónus de 5 mil pesos a todos os funcionários públicos no final de agosto.





Macri começou por assumir responsabilidades pela derrota nas primárias argentinas de domingo para o rival "peronista" Alberto Fernández, considerando que "os argentinos não aguentam mais" e estão "esgotados" em virtude da austeridade seguida desde que, em dezembro de 2015, sucedeu a Cristina Kirchner (agora a número dois de Fernandes) na presidência do país.