Argentina volta a pedir ajuda financeira ao FMI

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, anunciou esta terça-feira, 8 de Maio, que deu início a conversações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para garantir um empréstimo que permita ao país evitar uma crise financeira, depois da forte desvalorização da sua moeda, que ameaça a recuperação económica.





O peso argentino tocou esta terça-feira no valor mais baixo de sempre frente ao dólar, com uma desvalorização de 5,70%, que elevou para mais de 13% a queda acumulada desde 26 de Abril.