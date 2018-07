Bruno Simão

Armando Vara perdeu o último recurso no Tribunal Constitucional referente ao processo Face Oculta. O ex-ministro pode ser preso dentro de poucos dias.Esta era a última instância à qual podia recorrer, depois de ser condenado em primeira instância e na Relação.No ínício deste mês, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do processo Face Oculta , proferido pelo Tribunal da Relação do Porto, que condena Armando Vara e José Penedos a penas de prisão efectiva , de cinco e três anos e três meses, respectivamente.Os juízes conselheiros entenderam baixar a pena ao sucateiro de Ovar, Manuel Godinho , de 15 anos e dez meses para 13 anos de prisão, por considerarem que a mesma sanção era muito elevada.Esta decisão foi a terceira, em instâncias judiciais , a confirmar que o ex-ministro socialista e o ex-secretário de Estado de António Guterres cometeram os crimes de tráfico de influências.Ambos ficaram impedidos de recorrer para o Supremo, por as penas serem menores do que oito anos de cadeia.Recorreram então para o Constitucional, que agora se pronunciou.