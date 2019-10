Arménio Carlos: Governo deve ir “mais além” dos 750 euros no salário mínimo

O secretário-geral da CGTP considera que o salário mínimo pode ir além dos 750 euros, o valor que o primeiro-ministro António Costa admitiu querer atingir até ao final da legislatura que hoje começou.





"Achamos que se pode ir mais além. Sabe porquê? Até para beneficiar as empresas", refere em entrevista ao Negócios e à Antena 1.



O secretário-geral da CGTP argumenta que as empresas beneficiariam com o aumento da procura interna, o que depois "desagua na questão da criação de mais e melhor emprego".