Artistas vão ter apoio igual ao dos independentes

Os artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes vão ter direito a um apoio social. Em causa todos os que tenham atividades correspondentes às artes do espetáculo, que não sejam trabalhadores por conta de outrem, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

O apoio vai passar por uma prestação paga em julho e setembro, num valor total correspondente ao apoio aos trabalhadores independentes (o equivalente a três vezes 438,81 euros), sendo descontadas outras prestações sociais.

António Costa anunciou também que vai mobilizar 30 milhões de euros para apoio a programas de atividade cultural e outros 750 milhões para apoiar a adaptação de salas de espetáculo à nova realidade Covi-19.

Para as salas independentes, e para ajudar na retoma da atividade, o Governo vai disponibilizar três milhões de euros.

António Costa falava no final da reunião do Conselho de Ministros que esta quinta-feira aprovou um conjunto de medidas de apoio à retoma da atividade no pós-pandemia, o Programa de Estabilização Económica e Social.