As divergências latentes na foto de grupo do G20

A “foto de família” da cimeira do G20 é uma amostra de cooperação dos líderes mundiais para abordar os problemas mais prementes do mundo. Este ano, a fotografia de grupo em Osaka, no Japão, realça as suas divisões.

O presidente dos EUA, Donald Trump, esteve no centro do enquadramento, posicionado entre o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan – dois líderes apanhados em ferozes debates em Washington sobre as tensões no Médio Oriente.