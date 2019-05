PS à frente com mais de 33%. PSD tem pior resultado de sempre, PAN elege primeiro deputado e Bloco supera CDU

26 de maio de 2019 às 12:02

Rui Rio deixa críticas à campanha eleitoral

Rui Rio deixou críticas à forma como são feitas as campanhas eleitorais, que não ajudam a diminuir a abstenção. Palavras deixadas após ter votado esta manhã no Porto.



Para o líder do PSD "a mensagem não passou como devia passar. Como se faz? Nem eu nem os demais protagonistas têm a formula mágica para convencer as pessoas que o Parlamento Europeu é importante".



O que contribui para uma abstenção elevada, sobretudo entre os jovens. "As campanhas têm de ser mais criativas e credíveis", afirmou.



Rui Rio lembrou ainda que "só votamos para o Parlamento Europeu, não para as outras instituições da União Europeia". E assinalou que "a Europa está a atravessar uma crise", visível no Brexit, mas que tem também a ver com a falência dos partidos tradicionais. "É preciso um rejuvenescimento", apelou.



O presidente dos sociais-democratas lembrou que "a Europa está na nossa casa todos os dias", seja de forma positiva (deu o exemplo dos fundos comunitários) ou por razões menos boas (resolução do BES e do Banif).



Rui Rio apelou ao voto e assinalou que se os níveis de abstenção forem idênticos aos de 2014 ou mais elevados isso será "uma derrota para o país e a Europa".



"O resultado que for está sempre bem, o que o povo quiser é o que está certo. Eu estou na política por serviço".