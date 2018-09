As linhas com que se cosem as alterações às rendas

O Governo tem duas propostas de lei em debate no Parlamento às quais todos os outros partidos juntaram as suas próprias propostas. No total, somam 23. Em causa estão mudanças de fôlego, desde a criação de rendas acessíveis, a novas medidas de protecção de inquilinos idosos, fim do Balcão do Arrendamento ou descidas de impostos para contratos mais longos. Os deputados vão agora ter de se pôr de acordo sobre o que vai realmente mudar.