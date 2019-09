As medidas decididas por Draghi para impedir a recessão

O pacote de medidas decidido pelo BCE foi ligeiramente mais curto do que o que chegou a ser ponderado pelos mercados. Mas não lhe escapou nenhuma dimensão e a estratégia de condicionar as expectativas dos mercados foi intensificada. A uma reunião do fim do mandato, Draghi deixa um caminho traçado para a sua sucessora, mas com margem suficiente para ser ajustado.