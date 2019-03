As misteriosas finanças do maior apoiante da campanha do Brexit

Para um homem que disse ao Financial Times que tinha 100 milhões de libras (116 milhões de euros, ao câmbio atual) em 2015 e que chegou à Sunday Times Rich List dois anos depois com 250 milhões de libras, oito milhões de libras não é necessariamente impressionante. Mas será que Banks - alvo de uma investigação criminal sobre o financiamento da campanha a favor da saída do Reino Undio da União Europeia - é realmente assim tão rico?

Uma análise do Bloomberg Billionaires Index estimou o património líquido de Banks em 25 milhões de libras a partir do que pode ser compilado publicamente. O valor engloba 34 milhões de libras em ativos em seguros, serviços financeiros e produção de diamantes. O número líquido deduz o montante ao Leave.eu, o grupo pró-Brexit que ajudou a fundar.

Alguns dos seus ativos estão em dezenas de empresas estrangeiras de capital fechado, o que dificulta qualquer contabilidade real do seu património líquido. Quando detalhes de ativos de capital fechado não podem ser verificados, não são incluídos nos cálculos da Bloomberg, por isso, a sua fortuna pode ser maior.

Banks afirma que o valor corporativo dos seus ativos de seguros foi calculado em cerca de 200 milhões de libras numa avaliação realizada pela firma de contabilidade BDO em 2017. Ele não permitiu que a Bloomberg acedesse ao relatório, nem revelou quanto desse montante são dívidas, o que reduziria o valor patrimonial da sua participação.

Banks disse que a análise da Bloomberg "falha em quase todos os aspetos" e preferiu não fornecer mais nenhuma informação, não vendo razão para divulgar informações privadas.

Com o Reino Unido atolado numa turbulência política e a proximidade do fim do prazo do Brexit, a decisão da Agência Nacional Anticrime (NCA, na sigla em inglês) de investigar Banks e o valor que alocou à campanha do referendo poderá gerar uma nova reviravolta nesta saga. De facto, dependendo do desenrolar da situação, o Reino Unido tem uma pequena possibilidade de repetir o referendo tão influenciado pelo dinheiro de Banks.

A NCA investiga se Banks, de 52 anos, foi a verdadeira fonte dos recursos da campanha do Brexit e se o dinheiro era permitido segundo as regras eleitorais. A agência tem poder de investigação para eliminar o véu do sigilo que cobre as finanças de Banks. Membros do Parlamento britânico também têm feito perguntas sobre encontros de com autoridades russas. Banks rejeita estas ligações e afirma que fez a doação usando recursos pessoais ou das suas empresas britânicas seguindo a lei.

Quando Rebecca Pow, do Partido Conservador – o do governo – observou que o emaranhado de empresas de Banks equivalia a "arranjos tortuosos e complicados" que deixaram muita gente com a impressão de que tinha algo a esconder, Banks retorquiu: "Gosto de pensar que sou um génio do mal com um gato branco que controla toda a democracia ocidental, mas é claro que isso é um absurdo."

(Texto original: The Mysterious Finances of the Brexit Campaign’s Biggest Backer)