Sobre Adalberto Campos Fernandes, Miguel Guimarães diz que "fez algumas, coisas mas muito pouco".



"Em termos práticos, acho que o Ministério da Saúde, seja a atual ministra, seja o anterior, esteve condicionado por aquela pessoa para quem nós todos estamos a trabalhar: o Dr. Centeno", afirma.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, já não dá o benefício da dúvida a Marta Temido e não tem dúvidas em afirmar que "as pessoas já não acreditam na ministra da Saúde".Em entrevista ao Negócios/Antena 1, o bastonário diz que a ministra não é "simpática" para os profissionais de saúde, ao contrário do seu antecessor."Ela não cumpre a primeira regra de gestão, que é tratar bem as pessoas que trabalham para ela, e devia fazê-lo", critica.