As propostas da Sedes no novo episódio de "O Advogado do Diabo"

Publicamos esta sexta-feira o nono episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas. Desta vez, contamos com um convidado: António Nogueira Leite, economista e colunista do Negócios.Neste episódio abordamos as propostas apresentadas pela Sedes para duplicar o PIB português em 20 anos. Qual o mérito do livro da Sedes, quais as medidas prioritárias e o que impede que estas propostas passem para o terreno, são algumas das questões.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.