As seis decisões do Eurogrupo que marcam o fim do resgate à Grécia

A maratona de conversações desta quinta-feira permitiu fechar um acordo para a saída limpa da Grécia do programa de assistência financeira. O acordo consubstancia-se em seis decisões fundamentais cujo objectivo fundamental é assegurar a sustentabilidade da dívida helénica no médio prazo e o regresso do país aos mercados.

As decisões adoptadas na maratona negocial de ontem têm como objectivo principal garantir a saída limpa do programa helénico, assegurar a sustentabilidade da dívida grega no médio prazo e criar condições que permitam à Grécia regressar de forma autónoma aos mercados. Ainda assim, subsistem dúvidas, nomeadamente da parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), quanto à sustentabilidade da dívida helénica no longo prazo.



Desembolso da última tranche e almofada financeira

Implementadas com sucesso as 88 acções prioritárias incumbidas às autoridades helénicas, o Eurogrupo aprovou o desembolso da última tranche do programa grego num montante de 15 mil milhões de euros, dos quais 5,5 mil milhões se destinam ao serviço da dívida (3,3 mil milhões serão para pagar parte da dívida de Atenas ao BCE e ao FMI). Os restantes 9,5 mil milhões serão utilizados para constituir uma almofada financeira, que pode ascender a 24,1 mil milhões de euros, destinada a garantir as necessidades de financiamento da Grécia durante cerca de 22 meses a seguir ao final do programa.

Alívio da dívida grega

Este alívio é providenciado através de medidas para mudar o perfil médio da dívida helénica de médio prazo com vista a prolongar por 10 anos a maturidade média do montante recebido do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF). Por outro lado, é também aumentado em 10 anos o período de carência referente ao pagamento de juros e amortização da dívida ao FEEF.