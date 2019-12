As taxas e impostos que Centeno quer criar

Há atualizações à inflação em alguns dos impostos, nomeadamente de circulação ou sobre bebidas açucaradas. Mas há outras taxas agravadas acima da inflação, como as do tabaco.Os portugueses também poderão vir a pagar mais no crédito ao consumo e nas refeições de “take away” ou entregas ao domicílio. É a nova taxa do plástico.