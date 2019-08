Ascensão ao poder torna príncipe herdeiro num verdadeiro chefe bilionário

Foi uma ação sem precedentes contra membros do poder outrora invioláveis ??no reino, descrita como uma repressão à corrupção.





Para colocar o plano em prática, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, transformou o Ritz-Carlton, em Riad, numa prisão em novembro de 2017 para centenas de homens. Muitos dos cativos - alguns deles parentes e príncipes nos seus próprios direitos - foram libertados somente depois de concordarem transferir ativos para o governo, como terras, dinheiro e participações em negócios. O total recuperado, segundo autoridades sauditas, foi de cerca de 107 mil milhões de dólares.

Esta demonstração de poder revolucionou décadas de regras não escritas dentro da secreta Casa de Saud e efetivamente marginalizou os possíveis oponentes do príncipe herdeiro de uma só vez. Com a sua ascensão na hierarquia do reino a presumível herdeiro do trono, o príncipe tornou-se não apenas o líder político de facto de um Estado rico em petróleo, mas o incomparável chefe bilionário de uma empresa familiar com mais dinheiro do que qualquer outra dinastia do planeta.

A dinastia Al Saud soma 15 mil pessoas, segundo estimativas de analistas políticos e académicos, que incluem crianças e idosos. A fortuna coletiva é estimada em mais de 100 mil milhões, segundo o Índice de Bilionários Bloomberg, o suficiente para ficar em quarto lugar entre as famílias mais ricas do mundo.

O Centro de Comunicação Internacional do Ministério da Informação da Arábia Saudita não respondeu a um pedido de comentários.

O cálculo é muito conservador, baseado principalmente na fonte de rendimentos que se consegue apurar para os membros da Casa de Saud durante décadas: pagamentos da realeza distribuídos pelo braço executivo do reino.

As ajudas mensais, conforme detalhado num telegrama da embaixada dos Estados Unidos de 1996 publicado pelo Wikileaks, variavam entre 800 e 270 mil dólares e totalizavam 2 mil milhões de dólares por ano. Não está claro como, ou se, os valores mudaram desde então.

A Bloomberg partiu do pressuposto de que os pagamentos permaneceram estáveis, sem ganhos de possíveis investimentos. Mas, se os benefícios subissem em sintonia com, digamos, a inflação ou as receitas do petróleo saudita, e se os pagamentos fossem investidos nos mercados de capitais, a Casa de Saud poderá valer cerca de 1 bilião de dólares, o que a tornaria a família mais rica do mundo.

