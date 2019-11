Ásia necessita de investimento de 800 mil milhões para combater crise de alimentos

"A comida é um tópico delicado e muitas guerras internas foram travadas devido aos alimentos. E isso provavelmente continuará a ser o caso no continente asiático", disse Richard Skinner, da PwC, acrescentando que "somos muito dependentes dos outros, tanto para a nossa tecnologia, como para os nossos alimentos. Se não resolvermos isso, teremos problemas à porta".

O relatório mostrou que a "Ásia é incapaz de se alimentar", mesmo contando com as importações que fluem das Américas, da Europa e de África. O crescimento do número de habitantes e a procura crescente dos consumidores por comida mais sustentável e saudável são dois dos motivos desta problemática.Os gastos com alimentação vão mais do que duplicar e fixar-se nos 8 biliões de dólares em 2030, face aos 4 biliões gastos em 2019 no continente asiático, segundo a Asia Food Challenge."Em geral, os países da América Latina, de África e do sul da Ásia são exportadores de comida, enquanto que o resto do continente asiático continua um forte importador de alimentos", alerta o estudo.

Para fazer face a esta escassez, existe uma oportunidade de investimento na ordem dos 800 mil milhões de dólares na indústria agrícola asiática, que precisa de ser feito na próxima década, acrescentou o estudo, que referiu que o recurso à tecnologia e à inovação serão muito importantes. O relatório adiantou que cerca de metade do investimento pode ir para a China.



"A maior oportunidade para o setor agrícola na Ásia provavelmente está na China", disse Anuj Maheshwari, da Temasek, uma vez que "as empresas agrícolas que usam tecnologias de automação inteligente já existem no país", acrescentou. É por isso que cidades chinesas como Shenzhen, Pequim e Xangai podem ser centros de inovação no setor, já que têm experiência agrícola e estão preparadas para impulsionar a inovação e o investimento no setor.